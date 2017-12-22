У Дубаї за дорожнім рухом стежитимуть дрони

13:33, 22 грудня 2017
Наука та IT
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Безпілотники будуть використовувати технологію 4G для моніторингу ситуації на дорогах Дубаю.

Ілюстрація REUTERS

Поліція Дубая використовуватиме безпілотні літальні апарати для трансляції заторів у години пік в режимі реального часу, сказав Халід Аль-Меррі, заступник директора з оперативної комунікації поліції Дубая, передає gulfnews.com. Використовуючи цю інформацію, відділ надсилає патрулі на місця утворення заторів.

Читайте такожУ Дубаї вулиці патрулюватимуть безпілотні поліцейські автоДрони, які проводять моніторинг дорожнього руху, будуть пов'язані з операційним залом поліції за допомогою технології 4G.

«Нова технологія допоможе фіксувати події, надзвичайні ситуації, катастрофи, нещасні випадки в Дубаї і транслювати їх у прямому ефірі в командному залі, щоб співробітники могли приймати швидкі рішення. Вона також буде архівувати записи для використання їх у навчальних цілях», - сказав Аль Меррі.

Дрони оснащені довговічними батареями.

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