У Дубаї випробували перше у світі літаюче безпілотне таксі (фото, відео)

В Jumeirah Beach Park в Дубаї був здійснений тестовий виліт першого у світі безпілотного літального таксі.

Читайте такожУ Дубаї замовлення додому доставлятимуть дрониДвомісний транспортний засіб під назвою AAT, розроблений німецькою компанією Drocal, здатний перевозити людей без участі пілота.

Генеральний директор і голова ради виконавчих директорів Управління по дорогах і транспорту (RTA) Маттар Аль Тайер

сказав, що AAT "має найвищі стандарти безпеки".

«Він також оснащений додатковими аварійними парашутами, дев'ятьма автономними акумуляторними системами та системою швидкої зарядки акумулятора і підключається системою», - заявив він.

Батареї, встановленій в прототипі, потрібно дві години для повної зарядки. У виробничій версії цей час буде значно скорочено.Літаюче таксі має місця для двох пасажирів і може здійснювати польоти тривалістю до 30 хвилин.

AAT можна буде замовити з допомогою мобільного додатку. Протягом наступних п'яти років RTA буде співпрацювати з Управлінням цивільної авіації Дубаю, щоб забезпечити інтеграцію AAT в транспортну систему емірату.