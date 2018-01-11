Українці створили пристрій для приховування таємних розмов (відео)
12:20, 11 січня 2018Наука та IT
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Говорити можна будь-де, вас ніхто не почує, окрім співрозмовника.
Українці створили пристрій для приховування таємних розмов.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
На міжнародній виставці електроніки наші співвітчизники вразили ґаджетом, здатним приховати розмови, навіть якщо ви кричатимете на весь голос.
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Говорити можна будь-де, вас ніхто не почує, окрім співрозмовника. Достатньо лише надягнути прилад, через Bluetooth приєднати до телефону або планшету, й спокійно розповідати про що заманеться.
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