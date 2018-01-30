У Карпатах помітили "брокенського привида" (відео)

Оптична ілюзія добре знана досвідченим туристам, проте завжди справляє враження.

Таємнича людська тінь блукає над Карпатами. Обриси цієї тіні зафіксували на відео туристи із Калуша дорогою до гори Петрос.

На горизонті з’являється величезна тінь, оточена сяючим ореолом. Вона рухається, наближається до людей, йдеться в сюжеті ТСН.

Днями на Чорногірському хребті, дорогою до однієї з найвищих гір українських Карпат Петрос, досвідчені мандрівники з Калуша зустріли щось, чого раніше самі ніколи не бачили.

"Вдивляюся, вдивляюся, а привид починає збільшуватися. Обриси чіткіші. І тоді думка так спадає: а може це не тінь, а щось інше", - розповідає мандрівник Юрій Барна. Несподівано привид йде з людьми на контакт.

"Ми там махали йому руками, танцювали. І він нам у відповідь!", - запевняє мандрівниця Леся Баб’як.

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Відповідав туристам "брокенський привид". Насправді це не містична загублена душа блукає Карпатами. Це - оптичне атмосферне явище, кажуть гірські рятувальники. Людський силует відображається у тумані.

"Повинен бути туман з однієї сторони, а з іншої – сонце. І ось цей проміжок, де перебуваємо ми, він повинен бути без туману. Сонце повинно бути низько над горизонтом. І тінь від предмета відбивається на тому тумані, як на екрані", - пояснює гірський рятувальник Василь Фіцак.

Таємницю привида люди розгадали понад два століття тому. Один вчений зустрів його у Німеччині, на горі Брокен. Попри те, що місцеві говорили – там на свої шабаші збираються відьми, він здогадався, що за тінь гуляє горами. "Брокенського привида" можна побачити не тільки в Карпатах – у будь-яких горах, і навіть на морі, аби погода сприяла. Гірські козли, поодинокі дерева і навіть цілі будівлі. Історія знає чимало дивних обрисів на горизонті.

"Брокенський привид" — це рідкісне оптичне явище в горах, коли спостерігач бачить свою тінь на поверхні хмар (туману) в напрямку, протилежному до Сонця. Ця тінь може здаватися дуже великою, іноді вона оточена кольоровими кільцями (так звана "глорія"). Також привид може рухатись (іноді абсолютно несподівано) це пов'язано з рухом хмарного шару та коливанням щільності хмар.