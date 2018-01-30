У Карпатах помітили "брокенського привида" (відео)

17:43, 30 січня 2018
Наука та IT
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На горизонті з’являється величезна тінь, оточена сяючим ореолом. Вона рухається, наближається до людей, йдеться в сюжеті ТСН.

Днями на Чорногірському хребті, дорогою до однієї з найвищих гір українських Карпат Петрос, досвідчені мандрівники з Калуша зустріли щось, чого раніше самі ніколи не бачили.

"Вдивляюся, вдивляюся, а привид починає збільшуватися. Обриси чіткіші. І тоді думка так спадає: а може це не тінь, а щось інше", - розповідає мандрівник Юрій Барна. Несподівано привид йде з людьми на контакт.

"Ми там махали йому руками, танцювали. І він нам у відповідь!", - запевняє мандрівниця Леся Баб’як.

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Відповідав туристам "брокенський привид". Насправді це не містична загублена душа блукає Карпатами. Це - оптичне атмосферне явище, кажуть гірські рятувальники. Людський силует відображається у тумані.  

"Повинен бути туман з однієї сторони, а з іншої – сонце. І ось цей проміжок, де перебуваємо ми, він повинен бути без туману. Сонце повинно бути низько над горизонтом. І тінь від предмета відбивається на тому тумані, як на екрані", - пояснює гірський рятувальник Василь Фіцак.

Таємницю привида люди розгадали понад два століття тому. Один вчений зустрів його у Німеччині, на горі Брокен. Попри те, що місцеві говорили – там на свої шабаші збираються відьми, він здогадався, що за тінь гуляє горами. "Брокенського привида" можна побачити не тільки в Карпатах – у будь-яких горах, і навіть на морі, аби погода сприяла. Гірські козли, поодинокі дерева  і навіть цілі будівлі. Історія знає чимало дивних обрисів на горизонті.

"Брокенський привид" — це рідкісне оптичне явище в горах, коли спостерігач бачить свою тінь на поверхні хмар (туману) в напрямку, протилежному до Сонця. Ця тінь може здаватися дуже великою, іноді вона оточена кольоровими кільцями (так звана "глорія"). Також привид може рухатись (іноді абсолютно несподівано) це пов'язано з рухом хмарного шару та коливанням щільності хмар.

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Теги: #брокенський привид#оптична ілюзія#оптичне явище у горах