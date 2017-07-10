Хмари утворили величезний "комір": вчені помітили в Австралії незвичайне природне явище (фото)

Вчені виявили в Австралії аномальний прояв хмар - "ранкову глорію". Хмари вражають не тільки розмірами, а й формою, передає VistaNews.

На півночі Австралії в затоці Карпентарія, а також в околицях містечка Бурктаун вчені зафіксували аномальне явище. Хмари утворили величезний "комір", який може досягати тисячу кілометрів в довжину та більше двох кілометрів у висоту. При цьому пересуватися ця гігантська маса може по небу зі швидкістю до 60 кілометрів за годину.

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На поверхні Землі в цей час з'являються шквалистий вітер, вихори і багато інших моторошних картин. У повітрі такі утворення можуть нести певну небезпеку для літаків.

Раніше в Херсонській області зняли на відео досить рідкісний метеорологічний феномен над Азовським морем - "ранкову глорію".