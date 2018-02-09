Запуск Falcon Heavy: автомобіль Маска визнано супутником

Поки автомобіль знаходиться на земній орбіті, його можна відстежувати за допомогою радарів і телескопів.

Космічне командування ВПС США додало в каталог супутників автомобіль Tesla Roadster, який був відправлений у космос 6 лютого на ракеті Falcon Heavy.

Про це військове відомство повідомило на сторінці в Twitter.

"Так, ми додали Tesla Roadster в каталог супутників", – заявили в космічному командуванні. У списку машина значиться під номером - 43205.

Співробітники відомства уточнили, що поки автомобіль знаходиться на земній орбіті, вони можуть відстежувати його за допомогою радарів і телескопів, як і інші об'єкти.

Yes. We added a @Tesla Roadster to the satellite catalog. https://t.co/XhSX3qrFDU — AF Space Command (@AFSpace) February 7, 2018

Нагадаємо, ракета Falcon Heavy стартувала з космодрому у Флориді о 22:45 6 лютого. Це був тестовий запуск з метою випробування першої ракети, здатної доставити людей на Марс.

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Частину ракети транспортував український літак Ан-124-100 "Руслан". Два прискорювачі одночасно і успішно приземлилися на наземні майданчики, тоді як центральний промахнувся і розбився в океані.

Замість вантажу в космос полетів особистий автомобіль Ілона Маска. У вишневому Tesla Roadster знаходиться манекен у скафандрі виробництва SpaceX. Зараз ракета з автомобілем Маска вийшла за межі орбіти Марса.

Запуск обійшовся компанії SpaceX у 500 млн доларів. Falcon Heavy може вивести 63,8 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту. Це робить її найпотужнішою з нині діючих ракет.