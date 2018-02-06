SpaceX уперше запустила ракету-носій Falcon Heavy (відео)

Запуск відбувся о 22:45 за київським часом.

Сьогодні, 6 лютого, відбулася історична подія - SpaceX успішно запустила найпотужнішу в світі ракету Falcon Heavy.

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Falcon Heavy злетіла з космодрому ім. Джона Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Запуск відбувся о 22:45 за київським часом.

Від другого ступеня ракети на 2-й хвилині польоту успішно відокремилися два з трьох розгінних блоків. Третій блок доставить Tesla до геліоцентричної орбіті навколо Сонця (використовується для подорожей на Марс).

Потім відбулося відділення другого ступеня і скидання головного обтічника. Через 8 хвилин польоту бічні прискорювачі здійснили посадку на першу і другу посадочні зони, відповідно. Причому обидва прискорювачі сіли майже одночасно.

Відео: CBC News

Друга ступінь ракети повинна була сісти на морську платформу «Of Course I Still Love You», але зв'язок із нею під час посадки був втрачений.

Ракета відправила корисне навантаження - спорткар Tesla Roadster - на витягнуту навколосонячну орбіту, що перетинає траєкторії руху Землі і Марса. Ймовірність вивести її безпосередньо на навколомарсіанську орбіту глава SpaceX Ілон Маск назвав вкрай малою.

У разі успіху цього проекту в 2018 році відбудеться ще два запуски Falcon Heavy. Мова йде про місії Arabsat 6A (в інтересах Саудівської Аравії) і Space Test Program 2 (для ВВС США).

Нагадаємо, як йдеться в прес-релізі SpaceX, Falcon Heavy стане найпотужнішою у світі ракетою з можливістю підняття на орбіту майже 64 метричних тонн, що більше, ніж літак Боїнг-737, завантажений пасажирами, екіпажем, багажем та паливом.

Falcon Heavy зможе підняти більше ніж удвічі більше вантажу у порівнянні з конкуруючою ракетою Delta IV Heavy. При цьому, вартість запуску є втричі меншою. Falcon Heavy спирається на перевірену та надійну спадщину Falcon 9.

Перший блок Falcon Heavy складається з трьох ядер Falcon 9 з дев'ятьма двигунами у кожному. Ці 27 двигунів "Merlin" разом мають силу, більшу за 18 працюючих на повну потужність Боїнгів-747.

Falcon Heavy має два додаткові бокові прискорювачі, з’єднані з першим ступенем. Вони працюють як рідинні підсилювачі, що за конструкцією схоже на американську ракету-носій Delta IV Heavy чи російську Ангара.

Falcon Heavy була розроблена для доставки людини в космос і відновлення можливості польотів місій з екіпажем на Місяць або Марс.