Робопес обзавівся рукою, зміг відкрити двері та вийти разом із приятелем (відео)

Boston Dynamics показала нові можливості останнього покоління роботів-собак SpotMini - вони можуть працювати в команді і орудувати рукою-маніпулятором.

Компанія Boston Dynamics показала нові можливості останнього покоління роботів-собак SpotMini. На представленому відео SpotMini за допомогою руки-маніпулятора повертає ручку і відкриває двері.

SpotMini притримав двері для свого побратима без маніпулятора, пропустивши його вперед. Таким чином, роботи виявилися здатні діяти в команді.

Раніше великий робот Boston Dynamics, людиноподібний Atlas, також продемонстрував вміння відкривати двері, однак його рухи були менш точні і акуратні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Boston Dynamics зробила сенсацію, показавши робота, який робить сальто.