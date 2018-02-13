Робопес обзавівся рукою, зміг відкрити двері та вийти разом із приятелем (відео)

11:00, 13 лютого 2018
Наука та IT
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Робособаки тепер можуть піти коли захочуть / Boston Dynamics

Компанія Boston Dynamics показала нові можливості останнього покоління роботів-собак SpotMini. На представленому відео SpotMini за допомогою руки-маніпулятора повертає ручку і відкриває двері.

SpotMini притримав двері для свого побратима без маніпулятора, пропустивши його вперед. Таким чином, роботи виявилися здатні діяти в команді.

Раніше великий робот Boston Dynamics, людиноподібний Atlas, також продемонстрував вміння відкривати двері, однак його рухи були менш точні і акуратні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Boston Dynamics зробила сенсацію, показавши робота, який робить сальто.

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Теги: #Boston Dynamics