Крах першого ступеня Falcon Heavy: Маск розповів про помилку інженерів

12:38, 15 лютого 2018
Наука та IT
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Ілон Маск / REUTERS

Глава компанії SpaceX Ілон Маск оголосив причину невдачі при спробі здійснення керованого спуску першого ступеня центрального сегмента надважкої ракети Falcon Heavy. На думку Маска, інженери SpaceX допустили помилку з обсягами палива для ракети.

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"Була нестача рідини для запалювання двох зовнішніх двигунів. Рішення цієї проблеми очевидно", - написав Ілон Маск, відповідаючи на запитання користувачів Twitter. Судячи з усього, під "очевидним рішенням" Маск має на увазі збільшення кількості палива, пише Новое время.

Тим не менш, Маск підкреслив, що в цілому пуск пройшов "настільки добре, наскільки можна було сподіватися".

Також Ілон Маск розповів про плани по будівництву третьої плавучої платформи, що отримає назву A Shortfall of Gravitas. Вона буде служити посадковою платформою в Атлантичному океані для двох ракет-прискорювачів Falcon Heavy.

Наступний запуск компанії SpaceX запланований на 17 лютого. Ракета-носій Falcon 9 виведе на орбіту іспанський розвідувальний супутник Paz, у якості додаткового навантаження у космос вирушать апарати Microsat-2a і Microsat-2b, створені в рамках проекту Starlink. Ця програма покликана забезпечити доступ в інтернет для всього світу через мережу невеликих супутників.

Як повідомляв УНІАН, запуск надважкої ракети Falcon Heavy з Tesla в якості корисного навантаження відбувся 6 лютого.

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Теги: #Ілон Маск#запуск Falcon Heavy