Крах першого ступеня Falcon Heavy: Маск розповів про помилку інженерів

Маск підкреслив, що в цілому пуск пройшов "настільки добре, наскільки можна було сподіватися".

Глава компанії SpaceX Ілон Маск оголосив причину невдачі при спробі здійснення керованого спуску першого ступеня центрального сегмента надважкої ракети Falcon Heavy. На думку Маска, інженери SpaceX допустили помилку з обсягами палива для ракети.

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"Була нестача рідини для запалювання двох зовнішніх двигунів. Рішення цієї проблеми очевидно", - написав Ілон Маск, відповідаючи на запитання користувачів Twitter. Судячи з усього, під "очевидним рішенням" Маск має на увазі збільшення кількості палива, пише Новое время.

Тим не менш, Маск підкреслив, що в цілому пуск пройшов "настільки добре, наскільки можна було сподіватися".

Також Ілон Маск розповів про плани по будівництву третьої плавучої платформи, що отримає назву A Shortfall of Gravitas. Вона буде служити посадковою платформою в Атлантичному океані для двох ракет-прискорювачів Falcon Heavy.

Наступний запуск компанії SpaceX запланований на 17 лютого. Ракета-носій Falcon 9 виведе на орбіту іспанський розвідувальний супутник Paz, у якості додаткового навантаження у космос вирушать апарати Microsat-2a і Microsat-2b, створені в рамках проекту Starlink. Ця програма покликана забезпечити доступ в інтернет для всього світу через мережу невеликих супутників.

Як повідомляв УНІАН, запуск надважкої ракети Falcon Heavy з Tesla в якості корисного навантаження відбувся 6 лютого.