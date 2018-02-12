Запущений у космос Tesla Маска наблизиться до Марсу в 2020 році - вчені

За прогнозом астрофізиків, найближчий прогнозований підхід Tesla до Марса між 2018 і 2030 роками відбудеться в 2020 році 8 жовтня.

Запущений у космос автомобіль Tesla Roadster наблизиться до Марса 8 жовтня 2020 року. Відстань між електрокаром і Червоною планетою складе близько 7 мільйонів км.

"Найближчий прогнозований підхід апарату до Марса між 2018 і 2030 роками відбудеться в 2020 році 8 жовтня. Відстань між ними становитиме 7 мільйонів км. Це далеко за межами впливу гравітаційної сфери Марса", - написав Джонатан Макдауелл з Гарвардско-Смітсонівського центру астрофізики, передає Popular Mechanics.

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За підрахунками астрономів, повз Землі Tesla Roadster пролетить кілька разів. Це відбудеться у 2021, 2026, 2031 і 2039 роках. В майбутньому розрахунки можуть бути скориговані, оскільки вони не враховують вплив деяких факторів, зокрема - сонячного вітру.

"Ближче всього в період до 2030 року родстер підійде до Землі після березня 2021 року. Відстань становитиме 45 мільйонів км", - додав Джонатан Макдауелл. Тим не менш, в 2073 році відстань між електрокаром і нашою планетою може скласти лише 1,6 мільйона км.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Теслу" Маска внесли в базу об'єктів Сонячної системи NASA.