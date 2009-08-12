Українці в липні менше цікавилися Інтернетом

Українська аудиторія користувачів Інтернету (унікальних користувачів, які більш ніж один раз на день переглядали сторінки за липень 2009 року, і користувачів, які проглядали сторінки цього і минулого місяця) у липні 2009 року знизився на 0,9% порівняно з червнем 2009 року і склав 11,121 млн. осіб (у червні – 11,220 млн.).

Ці результати наведено у звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського Інтернету» за липень 2009 року, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Географія розподілу користувачів Інтернету в липні 2009 року продемонструвала, що здебільшого українські користувачі Інтернету живуть у столиці і великих містах, - на перші 8 регіонів України в липні 2009 року припадало понад 89% українських користувачів Інтернету.

При цьому зі значним відривом від інших регіонів лідирує Київ, на який в липні 2009 року припадало 58,89% усіх користувачів Інтернету в Україні. Далі - Одеса (6,85%), Дніпропетровськ (5,32%), Донецьк (5,02%), Харків (4,79%), Львів (3,12%), Крим (2,81%), Запоріжжя (2,34%). Сумарна частка цих регіонів склала у липні 2009 року 30,25%.

На решту регіонів України припадало 10,28%.

Аутсайдерами за рівнем користування Інтернетом в Україні в липні 2009 року були міста Луцьк (0,11% користувачів), Чернівці (0,22%) і Житомир (0,25%).

Загальний час, проведений українськими користувачами Інтернету у глобальній мережі в липні 2009 року, склав більш ніж 3,795 млрд. хвилин, що на 0,71% менше, ніж в червні 2009 року.