Більша частина кредиту на супутник надійде вже цього року

Більшу частину кредиту Експортного Агентства Канади (Export Development Canada), загальним обсягом 254,6 млн. дол., державне підприємство «Укркосмос» для виробництва українського супутника зв`язку отримає вже цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор Національного космічного агентства України Олександр ЗІНЧЕНКО.

При цьому він не уточнив конкретний обсяг коштів, зазначивши, що гроші надходитимуть кількома траншами.

Кредит, зазначив О.ЗІНЧЕНКО, буде виділено під держгарантії в розмірі 2 млрд. грн. на 10 років під «невеликий» відсоток.

Супутник запускатиметься українською ракетою-носієм «Зеніт-3SLB» із космодрому «Байконур».

Термін експлуатації супутника - не менше 15 років, термін окупності – 8-9 років.

Головним підрядником робіт є компанія MacDonald Dettwiler & Associates (Канада).

За інформацією НКАУ, в рамках проекту планується виготовити й запустити супутник в орбітальну позицію 38,2е східної довготи.

Супутник забезпечуватиме роботу в двох частотних діапазонах Ku і Ка. В частотному діапазоні Ku супутник матиме 16 активних транспондерів, у частотному діапазоні Ка супутник матиме 4 активних транспондери.

Супутник надаватиме послуги радіомовної та фіксованої супутникових служб, і забезпечуватиме передачу супутникового телебачення, включаючи телебачення високої чіткості, доступ до інформаційних мереж, мультимедіа послуги й роботу корпоративних і відомчих VSAT-мереж.

Послуги надаватимуться в розширеній зоні обслуговування, до якої увійдуть Україна, Білорусь, країни Прибалтики, Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Румунія та Молдова. Керування супутником здійснюватиметься з території України. Станції керування обслуговуватимуться українським персоналом.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила 12 липня, що український супутник зв`язку буде запущено у вересні 2011 року. Вона зазначила, що Україна спільно з Канадою вже відпрацювали програму виробництва й запуску супутника.

Довідка УНІАН. Компанія MacDonald Dettwiler & Associates (MDA) є провідним світовим виробником корисного навантаження для телекомунікаційних супутників і супутників дистанційного зондування Землі. Компанія має досвід створення телекомунікаційних супутників на базі платформ супутників виробництва провідних світових виробників. Активи компанії становлять 1,467.408 тис. дол. США Компанія MDA має власні офіси й підприємства в Канаді, США, Об`єднаному Королівстві, Ірландії.