Шаттл Discovery стартував з мису Канаверал до МКС
09:00, 29 серпня 2009Наука та IT
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В екіпажі семеро осіб
Американський космічний човник Discovery стартував з космодрому на мисі Канаверал до Міжнародної космічної станції (МКС). Місія триватиме 13 днів.
У складі екіпажа семеро осіб: командир Фредерік (Рік) Стеркоу, пілот Кевін Форд, фахівці Хосе Ернандес, Патрік Форрестер, Ніколь Стотт, Денні Олівас і астронавт Європейського космічного агентства Крістер Фюглезанг (Швеція).
Корабель також доставить на МКС вантажний модуль Leonardo.
Фото AFP
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