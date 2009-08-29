Шаттл Discovery стартував з мису Канаверал до МКС

В екіпажі семеро осіб

Американський космічний човник Discovery стартував з космодрому на мисі Канаверал до Міжнародної космічної станції (МКС). Місія триватиме 13 днів. У складі екіпажа семеро осіб: командир Фредерік (Рік) Стеркоу, пілот Кевін Форд, фахівці Хосе Ернандес, Патрік Форрестер, Ніколь Стотт, Денні Олівас і астронавт Європейського космічного агентства Крістер Фюглезанг (Швеція). Корабель також доставить на МКС вантажний модуль Leonardo. Фото AFP

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