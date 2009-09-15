Китай почав будувати новий космодром
00:20, 15 вересня 2009Наука та IT
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Китай у понеділок розпочав будівництво нового космодрому на найпівденнішому острові країни Хайнань, повідомляє агентство Синьхуа.
Будівництво планується завершити до 2013 року. Це буде четвертий за ліком стартовий майданчик для космічних ракет у КНР.
Наразі найбільш завантаженим космодромом у КНР є Цзюцюань на межі провінції Ганьсу й автономного району Внутрішня Монголія. Ще два стартові майданчики розташовані в провінціях Сичуань і Шаньсі, уточнює РІА "Новости".
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