Китай почав будувати новий космодром

Китай у понеділок розпочав будівництво нового космодрому на найпівденнішому острові країни Хайнань, повідомляє агентство Синьхуа.

Будівництво планується завершити до 2013 року. Це буде четвертий за ліком стартовий майданчик для космічних ракет у КНР.

Наразі найбільш завантаженим космодромом у КНР є Цзюцюань на межі провінції Ганьсу й автономного району Внутрішня Монголія. Ще два стартові майданчики розташовані в провінціях Сичуань і Шаньсі, уточнює РІА "Новости".