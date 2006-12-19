Mitsubishi готує світову прем`єру нової розробки (фото)
12:55, 19 грудня 2006Наука та IT
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Концепт має ім`я Prototype X
На Північноамериканському автосалоні в Детройті відбудеться світова прем`єра нової розробки Mitsubishi Motors – концепту Prototype X. Цей автомобіль - потужний повнопривідний спортивний седан, на базі якого розроблятиметься Lancer Evolution наступного покоління.
Концепт обладнаний розробленою Mitsubishi системою повного приводу S-AWC (Super All-Wheel Control), новим двигуном MIVEC і спортивною 6-ступінчастою механічною коробкою передач.
Крім Prototype X, Mitsubishi представить на Детройтському мотор-шоу американську версію компактного спортивного седана Lancer, новий Outlander і пікап Raider.
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