Mitsubishi готує світову прем`єру нової розробки (фото)

12:55, 19 грудня 2006
Наука та IT
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Концепт має ім`я  Prototype X

На Північноамериканському автосалоні в Детройті відбудеться світова прем`єра нової розробки Mitsubishi Motors – концепту Prototype X. Цей автомобіль - потужний повнопривідний спортивний седан, на базі якого розроблятиметься Lancer Evolution наступного покоління.

Концепт обладнаний розробленою Mitsubishi системою повного приводу S-AWC (Super All-Wheel Control), новим двигуном MIVEC і спортивною 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

 Крім Prototype X, Mitsubishi представить на Детройтському мотор-шоу американську версію компактного спортивного седана Lancer, новий Outlander і пікап Raider.

Autonewsru

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