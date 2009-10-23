За рекламу на Яндексі можна буде сплачувати через Webmoney у гривнях

Найближчим часом рекламодавцям, що розміщуть оголошення в Інтернеті у системі Яндекс.Директ, будуть доступні платежі через Webmoney в українській валюті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив генеральний директор компанії "Яндекс. Україна" Сергій ПЕТРЕНКО в Харкові на Першій конференції з пошукової оптимізації в Україні "Пошукова оптимізація і просування сайтів у мережі Інтернет".

"Можна сказати, що найближчим часом, так само як рекламодавцям доступні платежі в російському еквіваленті, Webmoney, вони будуть доступні в українському", - заявив С.ПЕТРЕНКО.

За його словами, це відбудеться впродовж декількох днів.

Ця послуга, на думку С.ПЕТРЕНКА, буде зручною для представників малого і середнього бізнесу, присутніх у мережі Інтернет.