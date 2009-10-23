Cisco Systems Inc. назвала кращий ІT-проект 2009 року

Компанія Cisco Systems Inc. – світовий лідер у галузі мережевих технологій – щорічно проводить спеціалізовані конференції з питань інформаційних технологій.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК, у рамках конференції визначаються проекти-переможці року в галузі інформаційних технологій.

Цього разу в Україні найкращим IT-проектом 2009 року загальнодержавного рівня визнано Державний реєстр виборців. Нагородження з врученням пам’ятного знака відбулося 22 жовтня 2009 року у Виставковому комплексі "АККО Інтернешнл". Нагороду отримала заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

На урочистостях було зазначено, що побудована на основі технологій Cisco інформаційна система "Державний реєстр виборців" використовується для обліку виборців у масштабах всієї країни.

Система дає можливість здійснювати включення до Держреєстру всіх виборців, незалежно від їх місцезнаходження, забезпечує цілісність даних і однократність включення виборців до реєстру. У проекті використані найсучасніші засоби захисту від несанкціонованого доступу, зловживання доступом і незаконним використанням персональних даних.