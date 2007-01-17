В Україні на третину зросло виробництво легкових автомобілів

В Україні виробництво легкових автомобілів в 2006 році збільшилося на 39,1%, порівняно з 2005 роком, до 267 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво автобусів в Україні в 2006 році збільшилося на 64,1%, порівняно з 2005 роком, до 7639 штук.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в 2005 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 10,7%, порівняно з 2004 роком, до 192 тис. штук.

Виробництво автобусів в Україні в 2005 році збільшилося на 80,4%, порівняно з 2004 роком, до 4686 штук.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація "УкрАВТО" (ЗАТ "ЗАЗ"), ЗАТ "Єврокар", Корпорація "Богдан" (ВАТ "ЛуАЗ" і ВАТ "Черкаський автобус"), Корпорація "АІС" (ТОВ "КрАСЗ") та ін.