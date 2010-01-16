Лукашенко створив спецслужбу для контролю за Інтернетом

Президент Білорусії Олександр Лукашенко наділив додатковими повноваженнями оперативно-аналітичний центр (ОАЦ), що діє при главі держави. Про це повідомляє "Хартія`97" з посиланням на ресурс Electroname.com. За інформацією джерела, повноваження, які надають ОАЦ статус однієї з силових структур, це відомство одержує завдяки поправкам до законодавства, які затвердив Лукашенко.

Оперативно-аналітичний центр, як зазначає видання, досі займався охороною інформації, що містить державну таємницю, а також виступав у ролі адміністратора домена .by. Відповідно до затверджених президентом поправок, він наділяється правом здійснювати оперативно-розшукову діяльність.

На думку правозахисника Гаррі Погоняйло, якого цитує "Білоруський партизан", ОАЦ фактично матиме ті самі правами, що й інші спецслужби, проте при цьому буде краще оснащений і фінансований (враховуючи, що структура діє при президентові). На його думку, нова спецслужба знадобилася Лукашенку тому, що він не довіряє нині діючим і хоче створити "наглядача за наглядачами".

Водночас правозахисник не виключив, що ОАЦ концентруватиметься на контролі за інтернетом. Новий статус дає центру таку можливість. Як повідомляється, він дозволяє контролювати інтернет-листування жителів Білорусії і відстежувати білоруських користувачів у Мережі.

Раніше в білоруських ЗМІ, нагадує Лента.ру, з`явився проект президентського указу "Про заходи з удосконалення використання національного сегменту мережі Інтернет". У документі йшлося, зокрема, про механізми блокування діяльності провайдерів, а також про заходи з ідентифікації користувачів Мережі. Крім того, в проекті визначалися повноваження ОАЦ, який був названий "спеціально уповноваженим органом у сфері безпеки використання національного сегменту мережі Інтернет".