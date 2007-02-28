IBM створює найпотужніший в світі суперкомп`ютер

Компанія IBM створює суперкомп`ютер нового покоління Roadrunner, який стане найпотужнішою ЕОМ в світі. Розробка Roadrunner коштуватиме Енергетичному департаменту США, замовникові машини, 110 мільйонів доларів, повідомляє Dailytech.

Roadrunner стане першою в історії машиною, якої вдасться досягти піку продуктивності в один петафлоп, - новий суперкомп`ютер від IBM буде здатний виконати до тисячі трильйонів операцій з плаваючою крапкою в секунду. Для порівняння Blue Gene/L, яка наразі вважається найпродуктивнішим комп`ютером у світі (теж, до речі, створений фахівцями з IBM), здатний виконувати 280 трильйонів операцій з плаваючою крапкою в секунду.

Roadrunner буде устаткований 16000 процесорів Cell, які виконуватимуть основні обчислення і такою ж кількістю процесорів виробництва AMD під назвою Opteron. Машина займе площу в 1114 квадратних метрів, спорудження Roadrunner закінчиться на початку 2008 року.

Лента.ру