Subaru представила нову Impreza WRC (фото)

Команда Subaru World Rally Team у п`ятницю представила нову, еволюційну версію свого раллійного автомобіля Impreza WRC. Гоночний дебют новинки пройде з 9 по 11 березня в рамках Ралі Мексика. Причому пілотувати новинку будуть обидва пілоти Subaru - Петтер Сольберг і Кріс Аткінсон.

За словами глави інженерного підрозділу Subaru WRT Стіва Фаррела (Steve Farrell), новий автомобіль повинен стати надійнішим і швидшим за свого попередника - Impreza WRC20006, на якому заводські пілоти виступали у перших трьох етапах сезону 2007 року. При цьому нова Impreza не зазнала кардинальних змін у своїй зовнішності - автомобіль відрізняється лише новим переднім бампером із зміненими повітрозабірниками для кращого охолоджування підкапотного простору, а також новим капотом з додатковими вентиляційними прорізами.

Крім того, машина 2007 року одержала новий радіатор та інтеркулер, а також нову геометрію підвіски, нові амортизатори, інші настройки диференціалів і відрізняється іншим розподілом ваги по осях.

Все це, за словами розробників, повинно поліпшити зчеплення шин передньої осі, поліпшити баланс автомобіля, а також "продовжити життя" покришкам на довгих спецділянках. Петтер Сольберг, який протестував фінальну версію нової Impreza WRC, залишився задоволеним внесеними до її конструкції змінами. "Сподіваюся, Мексика стане стартом нового етапу розвитку для нашої команди", - додав він.

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