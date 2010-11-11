Показали першу в світі рекламу 4D: глядачі ефекту злякалися

Модний дім Ralph Lauren першим у світі запустив рекламу у форматі 4D, повідомляє видання TV Watcher.

Реклама, яку розмістили на центральному фасаді магазина марки в Лондоні, демонструє голографічний ролик. Як пише джерело, глядачі злякалися 4D ефекту, завдяки якому знаменитий гравець в поло, який став обличчям Ralph Lauren, буквально «виплигнув з реклами». Відчуття реальності того, що відбувалося було настільки велике, що, коли відбитий гравцем м`яч розбив голографічну картинку і на глядачів полетіли «несправжні» осколки, люди почали пригинатися.

За задумом творців реклами, епізод виходу моделей на подіум, який був розташований нібито над головами перехожих, супроводжувався появою «запахів»: глядачі відчули аромат нових парфумів модного дому.

Син знаменитого дизайнера Девід Лорен назвав «рекламу майбутнього» «merchantainment» – від merchandising (ефективність продажів) і entertainment (розваги).

Газета.ру