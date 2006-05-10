Білл Гейтс схрестив комп`ютер і приставку

13:58, 10 травня 2006
Наука та IT
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Глава Microsoft оголосив про плани компанії зі створення ігрової мережі

Глава Microsoft Біл Гейтс оголосив про плани компанії зі створення міжплатформенної ігрової мережі, яка дозволить власникам ігрових приставок і користувачам персональних комп`ютерів разом битися в мережевих іграх, повідомляє Associated Press.

Нова система, покликана об`єднати приставки Xbox 360 і комп`ютери під управлінням підготовленої до випуску операційної системи Windows Vista називатиметься Live Anywhere, і стане вдосконаленою версією ігрового сервісу Xbox Live!, доступного власникам приставок виробництва Microsoft.

Крім об`єднання консолей і комп`ютерів в єдину мережу, Гейтс заявив про розробку технології, яка дозволить користувачам мобільних телефонів, що працюють під ОС від Microsoft брати участь в мережевих баталіях разом з комп’ютерниками і консольниками.

Лєнта.ру

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