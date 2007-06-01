Російський атомний підводний човен відкрив свій сайт в Інтернеті

В Інтернеті з`явився сайт багатоцільового атомного підводного човна Російського флоту.

Сайт великий АПЧ Б-336 "Псков", що перебуває у складі Північного флоту, був створений тільки цього року, і, за наявними даними, став першою офіційною інтернет-сторінкою діючого бойового корабля російського військово-морського флоту.

Відвідувачі сторінки можуть ознайомитися з історією човна, технічними характеристиками субмарин проекту 945А, дізнатися новини з життя субмарини, флоту і міста Пскова. Також на сайті розміщений фотоальбом, пам`ятні сторінки моряків, що пішли з життя, гостьова книга і інші розділи.

Лента.ру