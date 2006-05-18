Bugatti готує 950-сильний седан (фото)

Концептуальний чотиридверний Bugatti EB 112 1993 року. Фото з сайту Conceptcar.ee

Концерн Volkswagen має намір розширити гаму автомобілів марки Bugatti, повідомляє Leftlinenews.com. Новою представницькою моделлю стане чотиридверний седан, який буде представлений публіці в найближчі чотири роки.

Очікується, що новий автомобіль одержить двигун W16, аналогічний силовому агрегату спорткара Bugatti Veyron. Проте потужність мотора нового седана буде дещо менше: 950 кінських сил, а не 1001, як у купе.

Новинка буде повноприводною машиною з переднім розташуванням двигуна. Автомобіль одержить роботизовану семиступінчату коробку передач з подвійним зчепленням DSG. Максимальна швидкість моделі поки не повідомляється, проте відомо, що на відміну від купе, у седана її обмежать електронікою.

Своїм зовнішнім виглядом чотиридверний Bugatti нагадуватиме седани Porsche Panamera і Aston Martin Rapide, які з`являться найближчими роками. Проте називати ці моделі конкурентами нового Bugatti не можна: останній стане значно дорожчим - його ціна становитиме один мільйон доларів.

Лєнта.ру