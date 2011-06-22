Арештовано підозрюваного в хакерських атаках на ЦРУ і Сенат
00:46, 22 червня 2011Наука та IT
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Спільна операція в Лондоні
У Лондоні заарештовано підозрюваного в причетності до групи хакерів Lulz Security, яка здійснювала атаки на сайти ЦРУ, американського сенату і компанії Sony, повідомляє Бі-бі-сі.
19-річний підозрюваний був затриманий у результаті спільної операції британської поліції і ФБР. Зараз, як повідомляють представники поліції, затриманий дає свідчення.
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