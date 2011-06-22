Арештовано підозрюваного в хакерських атаках на ЦРУ і Сенат

У Лондоні заарештовано підозрюваного в причетності до групи хакерів Lulz Security, яка здійснювала атаки на сайти ЦРУ, американського сенату і компанії Sony, повідомляє Бі-бі-сі.

19-річний підозрюваний був затриманий у результаті спільної операції британської поліції і ФБР. Зараз, як повідомляють представники поліції, затриманий дає свідчення.