Canon інвестує 451 млн. дол. у будівництво нового заводу

Японський виробник електроніки Canon Inc. інвестує 55 млрд єн (451 млн. дол.) у будівництво нового заводу з випуску датчиків зображення, які застосовуються у виробництві цифрових відеокамер. Нове підприємство буде збудоване в Японії, поблизу Токіо (префектура Канагава) і, як очікується, почне роботу в липні 2008 р.

Виробнича потужність нового заводу буде приблизно такою ж, як у вже діючого підприємства в цьому ж регіоні - близько 3 млн. компонентів в рік, повідомив представник Canon, передає Reuters.

Чистий прибуток найбільшого в світі виробника цифрових фотокамер, японської корпорації Canon Inc., у I кварталі 2007 р. зросла на 21,2% - до 131,25 млрд ієн (1,1 млрд дол.) проти 108,27 млрд ієн (915 млн. дол.), одержаними за аналогічний період на рік раніше.

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