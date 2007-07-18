Ford робитиме автомобілі з коноплі

Концерн Ford має намір створити автомобіль, деякі частини кузова якого будуть зроблені з конопель. Як повідомляє The Sunday Times, подібна машина буде розроблена "фордом" спільно з Міністерством охорони навколишнього середовища, продовольства і розвитку сільських регіонів Великої Британії і компанією Hemcore, яка займається вирощуванням конопель. Для підтримки цього проекту Уряд Великої Британії вже виділив більше 500 тисяч фунтів стерлінгів (близько мільйона доларів).

Згідно технології виробництва деталей з конопель, волокна цієї рослини змішуються з поліпропіленом, а потім ця суміш відливається в кузовні деталі. За інформацією британського видання, такі деталі дуже легкі, міцні, жорсткі, а також повністю придатні для вторинної переробки. Крім того, для випуску не потрібні великі витрати енергії, а вартість початкової сировини досить мала.

Передбачається, що більше ста кілограмів пластика, металу і смол, які використовуються при виробництві "середньостатистичного" автомобіля можна буде замінити "конопляними" матеріалами.

Лента.ру