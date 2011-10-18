Робот з конструктора Lego побив світовий рекорд людини

Робот CubeStormer II, зібраний із конструктора Lego, зміг зібрати кубик Рубіка за 5,35 секунди, повідомляє Лента.ру з посиланням на техноблог Gizmodo.

Результат Cubestormer II виявився на 0,31 секунди кращим, ніж результат австралійця Фелікса Земдегса - світового рекордсмена зі швидкісного збирання кубика (у його класичному вигляді - 3х3х3). В ході змагань Melbourne Winter Open в червні 2011 року Земдегс вирішив головоломку за 5,66 секунди.

Робота-рекордсмена створили британські інженери Майк Добсон і Девід Гілдей. Для цього їм вистачило чотирьох наборів конструктора Lego Mindstorms. Роботом управляє смартфон Galaxy S II, який "розглядає" кубик через вбудовану камеру і знаходить рішення.

Продемонструвати робота на публіці інженери планують на виставці TechCon, яка пройде в Каліфорнії 26-27 жовтня.