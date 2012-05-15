Російські програмісти борються з піратами перериванням

Світовий розробник операційних систем Microsoft підтримає поширення антипіратської програми російської компанії.

Програмадозволяєобмежуватидоступкористувачів донелегальнорозповсюджуваноговмістусайтів-файлообмінників,повідомляєБі-бі-сі. Компанія вжепрацювала зкіностудієюВолтаДіснеяі зSony Pictures, чиєкерівництвопозитивнооцінилорозробкупрограмістівз Росії,заявивши,щовонаприпинила"багато тисяч" незаконнихскачувань. Основнаконцепціяпрограми полягаєвобривіз'єднаннякористувача, який хочезавантажитизахищенуправовласникомпродукцію, зфайлосховищем, яке розміщуєподібнуінформаціюу вільномудоступі. Натомість критикирозробкистверджують,що їїдовгостроковезастосування можевиявитисянеефективним,оскількинелегальнийвмістможе занадтошвидкозмінюватисвоє місце розташуванняв глобальніймережі.

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