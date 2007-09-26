Жінки купують ігрові консолі частіше чоловіків

Згідно з результатами опитування, проведеного компанією JWT, у США ігрові консолі частіше купують жінки, а не чоловіки, повідомляється на сайті Jezebel.

Опитування проводилося в інтернеті з 7 по 11 вересня 2007 року, в ньому взяли участь більше тисячі респондентів. З`ясувалося, що 44 відсотки опитаних жінок є власницями ігрових консолей. При цьому серед чоловіків власників приставок виявилося всього 39 відсотків.

Жінки-геймери віддають перевагу танцювальним (Dance Dance Revolution) і музичним (Guitar Hero) іграм і рідко цікавляться шутерами, навіть такими хітами, як Halo.

Організатори опитування вважають, що такі результати руйнують уявлення про північноамериканського геймера. Вважається, що середньостатистичним шанувальником відеоігор є самотній білий чоловік у віці від 18 до 34 років.

Лента.ру