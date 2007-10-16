Головнокомандувач НАТО підтримав створення центру кіберзахисту

Верховний головнокомандувач об`єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Джон Креддок підтримав створення в Талліні міжнародного центру кіберзахисту, повідомив Головний штаб Сил оборони Естонії.

За словами Креддока, який у понеділок відвідав у Талліні національний центр кіберзахисту К5, на базі якого буде створений міжнародний центр, Північноатлантичний альянс зацікавлений у діяльності й досвіді Естонії в галузі кіберзахисту для створення в країні єдиного міжнародного центру кіберзахисту.

"На сьогодні шість держав офіційно повідомили, що хочуть приєднатися до нашого проекту з наступного року", - повідомив журналістам командувач естонськими Силами оборони. Він висловив сподівання, що міжнародний Центр кіберзахисту одержить офіційну акредитацію НАТО в 2008 році.

Національний центр кіберзахисту К5 почали створювати чотири роки тому, і Естонія вже накопичила достатній досвід у цій сфері.

Події на початку травня цього року, коли веб-сайти урядових установ Естонії й інші естонські сайти зазнали хакерських атак, після рішення влади перенести пам`ятник радянським воїнам, зміцнили впевненість щодо необхідності такого центру.

За даними міноборони Естонії, центр кіберзахисту К5 створений для розвитку співпраці країн НАТО в цій галузі та розробки методів і принципів здійснення "електронної оборони".

Проектна команда К5 діє у складі Центру навчання і розвитку зв`язку та інфосистем Сил оборони (SIVAK), який є структурним підрозділом Об`єднаних навчальних закладів Сил оборони.

Цей підрозділ планує і втілює в життя проекти розвитку у сфері зв`язку, інформаційних технологій і інформаційних операцій в оборонних цілях, а також організовує підготовку за фахом в Силах оборони.

РІА "Новости"