У США оприлюднять секретні дані про знахідку на Місяці

Колишній керівник фотослужби місячної лабораторії НАСА Кен Джонстон проведе у вівторок в Національному клубі преси у Вашингтоні прес-конференцію, де оприлюднить дані про знахідку американських астронавтів на Місяці, які уряд США, за його твердженням, тримав у секреті протягом 40 років.

У поширеному у Вашингтоні повідомленні про прес-конференцію стверджується також, що ця засекречена знахідка може бути причиною нової місячної "гонки", в яку вступили зараз США, Росія, Японія, Китай і Індія.

У повідомленні стверджується, що 40 років тому під час здійснення програми висадки на Місяць американські астронавти виявили і сфотографували на місячній поверхні якісь "стародавні руїни штучного походження" і виявили раніше невідому технологію управління гравітацією, але ці дані були повністю засекречені урядом США і очолювана Джонстоном фотослужба одержала наказ знищити всі фотографії виявлених на Місяці об`єктів.

Джонстон стверджує, що, порушивши наказ, таємно зберіг декілька знімків, які будуть оприлюднені у вівторок у Вашингтоні.

РІА Новости