«Укртелеком» змінить ряд київських номерів (список)

У зв`язку з частковою заміною устаткування АТС-462/464, ВАТ "Укртелеком" з 3 по 6 грудня змінить ряд київських номерів. Про це повідомляється на сайті компанії.

Зокрема, вказується, що 3 грудня номери 462-07-20 - 462-09-19 будуть змінені на 484-87-20 - 484-89-19.

4 грудня номери 462-09-20 - 462-09-99 будуть змінені на 484-89-20 - 484-89-99, 462-46-98 - 462-46-99 на 484-76-98 - 484-76-99, 462-78-44 - 462-78-93 на 484-78-44 - 484-78-93, 464-13-40 - 464-13-71 на 484-73-40 - 484-73-71, 464-41-90 - 464-42-13 на 484-71-90 - 484-72-13.

5 грудня номери 462-78-94 - 462-79-99 будуть змінені на 484-78-94 - 484-79-99, 463-56-08 - 463-56-47 на 484-76-08 - 484-76-47, 464-13-78 - 464-14-31 на 484-73-78 - 484-74-31.

6 грудня номери 464-14-32 - 464-14-97 будуть змінені на 484-74-32 - 484-74-97, 464-40-74 - 464-41-89 на 484-70-74 - 484-71-89.

У повідомленні також указується, що порядок оплати, замовлення додаткових сервісних послуг, послуг Інтернет залишаються без змін.