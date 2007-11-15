Російським органам влади необхідний російський софт

Перший віце-прем`єр Дмитро Медведєв заявив про необхідність розробки в найближчому майбутньому пакету вітчизняного програмного забезпечення, яке можна буде використовувати в органах державної влади і бюджетних установах.

"Розробка такого вітчизняного програмного продукту більшою мірою забезпечуватиме нашу інформаційну безпеку і може дати досить істотну економію коштів", - сказав Медведєв, відкриваючи в Москві засідання урядової комісії з протидії порушенням у сфері інтелектуальної власності, її правової охорони та використання.

Він повідомив, що вже сьогодні держава витрачає на забезпечення органів влади і бюджетних установ програмними продуктами значні кошти. Як сказав перший віце-прем`єр, на частку держави сьогодні припадає близько 40% всіх видатків на впровадження інформаційних технологій.

Проте, визнав він, "через те, що ці програмні продукти достатньо дорогі, а також в силу не дуже красивої традиції, укоріненої в країні за останні кілька років, значна частина цих продуктів - піратський софт".

"Ми переконалися в цьому на прикладі шкіл, коли спочатку провели відповідне розслідування, а потім ухвалили рішення про перехід на ліцензійне програмне забезпечення на комерційній основі на три роки з тим, щоб потім замінити його розробленим в країні вільним програмним забезпеченням", - сказав Медведєв.

Перший заступник голови уряди зазначив, що "якщо сьогодні все переводити на ліцензійний софт, то це обернеться багатомільярдними витратами для органів державної влади і бюджетних установ".

У зв`язку з цим він перелічив ряд очевидних переваг переходу на вітчизняні розробки програмного забезпечення. "Створення російського пакету вільного програмного забезпечення дасть нам можливість розробляти нові спеціальні продукти під наші управлінські цілі, оскільки у нас своя система управління, яка потребує різних управлінських підходів і відповідно програмних продуктів", - сказав перший віце-прем`єр.

Він також зазначив, що "робота в принципі з обмеженим числом комерційних програмних продуктів не тільки не вигідна у фінансовому сенсі, але й веде зрештою до технічної відсталості". "Тому розробка власних вільних програмних продуктів має для нас стратегічне значення, оскільки забезпечує нашу відносну незалежність в цій сфері", - сказав Медведєв.

РІА "Новости"