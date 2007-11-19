Росія обмежить вихід в море суден віком понад 25 років
10:54, 19 листопада 2007Наука та IT
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Росморрічфлот перевірить кораблі
Керівник федерального агентства морського і річкового транспорту (Росморрічфлот) Олександр Давиденко у понеділок у зв`язку з НС в Керченській протоці обмежив вихід в море суден, що мають обмеження по району плавання, і вік яких перевищує 25 років, повідомив РІА Новостипредставник оперативного штабу.
"У зв`язку з корабельними аваріями до з`ясування причин вводиться тимчасове обмеження", перевірятимуться всі судна, що мають обмеження по району плавання, щодо того, чи здатні вони плавати далі, сказав співбесідник агентства.
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