Росія обмежить вихід в море суден віком понад 25 років

Керівник федерального агентства морського і річкового транспорту (Росморрічфлот) Олександр Давиденко у понеділок у зв`язку з НС в Керченській протоці обмежив вихід в море суден, що мають обмеження по району плавання, і вік яких перевищує 25 років, повідомив РІА Новостипредставник оперативного штабу.

"У зв`язку з корабельними аваріями до з`ясування причин вводиться тимчасове обмеження", перевірятимуться всі судна, що мають обмеження по району плавання, щодо того, чи здатні вони плавати далі, сказав співбесідник агентства.