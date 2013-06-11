Google просить у спецслужб дозволу опублікувати їхні запити

Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

Google нарікає на розголос у пресі історії зі стеженням спецслужбами за користувачами інтернету, з якої складається враження, ніби компанія надає урядовим організаціям необмежений доступ до персональних даних своїх клієнтів.

"Це просто неправда", - сказано у блозі.

Представники Google нагадали, що вони надзвичайно важко працювали 15 років, щоб заробити довіру, найняли найкращих у світі спеціалістів з безпеки і постійно повертали урядові запити щодо даних користувачів.

Зокрема, компанія просить дозволу опублікувати статистичні дані про кількість отриманих з боку спецслужб запитів і кількість користувачів, яких вони стосувалися, аби секретністю не підживлювати спекуляцій.

Така прозорість, на думку компанії, "слугуватиме суспільним інтересам, не завдаючи шкоди національній безпеці".

Нагадаємо, The Washington Post 6 червня опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що Агентство національної безпеки США і ФБР мають доступ до серверів таких компаній, як Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple і отримують звідти будь-яку цікаву для них інформацію про користувачів, включаючи приватну переписку.

Дану інформацію передав виданню колишній співробітник ЦРУ й Агентства Національної безпеки США Едвард Сноуден, який незабаром після цього зник.