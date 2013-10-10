На Донбасі винайшли спосіб робити паливо з відходів

Команда луганських розробників винайшла спосіб, як з відходів отримати альтернативне паливо, яке здатне перетворити машинобудування практично в безвідходне виробництво. А за свою розробку винахідники вже отримали нагороду вищої проби на Міжнародному конкурсі молодіжних інновацій « Новий час » у Севастополі .

Як розповів «Сегодня» один з розробників Микола Горбунов, вся хитрість полягає в тому, щоб по-особливому змішати сміття.

«Ми беремо відходи, які досить складні в переробці: це гумотехнічні вироби, наприклад, автомобільні покришки або відпрацьоване машинне масло, яке також є відходом. Потім ці компоненти змішуються в певних пропорціях в спеціальній камері. Ноу-хау полягає в тому, що процес змішування відбувається під впливом озону. На виході ми отримуємо вуглеводневу сировину, яке за властивостями нагадує сиру нафту», - пояснив аспірант ВНУ ім. Даля.

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Область застосування такого палива досить широка. Наприклад, воно може бути використане в теплоенергетичних установках, що працюють на низькопробному рідкому вуглецевому матеріалі. Фактично спосіб передбачає майже безвідходне виробництво в машинобудуванні.

Правда, за словами розробників, на жаль, паливо не здатне потіснити традиційні джерела енергії.

«Обсяги виробництва палива та обсяги гумотехнічних відходів просто не порівняти. Тому наше паливо не зможе витіснити використання в промисловості газу і нафти, але здатне урізноманітнити асортимент енергоджерел в Україні, - пояснює Горбунов. - Тим паче, це не просто нове паливо, а переробка відходів, які серйозно забруднюють навколишнє середовище».

Разом з колегами Микола Горбунов вже отримав патент на свій спосіб переробки відходів, а зараз розробники ноу-хау зайняті пошуком джерел фінансування проекту.