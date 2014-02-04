Інтернет-гіганти почали публікувати дані про запити від спецслужб

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, таким чином, компанії намагаються показати свою обмежену залученість до спостереження за користувачами.

Читайте такожАНБ може стежити за людьми через гру Angry Birds

За даними видання, в Microsoft за перші шість місяців 2013 року на підставі закону «Про контроль над діяльністю служб зовнішньої розвідки» спецслужби зверталися від 15 до 16 тис. разів. Компанія Facebook повідомила про 5-6 тис. запитів від Агентства національної безпеки (АНБ) США. Користувачі Google цікавили спецслужби в 9-10 тис. випадків.

При цьому рекордсменом за кількістю звернень органів влади стала компанія Yahoo. За перше півріччя минулого року пошуковик отримав 30-31 тис. запитів.

Як повідомляв раніше УНІАН, екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден в 2013 році передав газетам Washington Post і Guardian ряд секретних матеріалів про програми стеження спецслужб США і Великобританії в інтернеті. Після цього спецслужби різних країн стали активно фігурувати в скандалах щодо перехоплення даних користувачів «Всесвітньої павутини».

Найбільші компанії світу сфери IT (Microsoft, Google, Apple, Facebook, Yahoo, Twitter, LinkedIn і AOL) в кінці минулого року у відкритому листі звернулися до уряду США з проханням реформувати АНБ і обмежити спостереження за користувачами інтернету.