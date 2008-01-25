Україна та Європейське космічне агентство підписали угоду

Делегація України на чолі з Генеральним директором Національного космічного агентства України Ю.Алексєєвим зустрілася в Парижі з делегацією Європейського космічного агентства (ЄКА) на чолі з Генеральним директором ЄКА паном Ж.-Ж.Дорденом.

До складу делегації України було включено Надзвичайного та Повноважного Посла України у Французькій Республіці К.Тимошенка, заступника Генерального директора НКАУ Е.Кузнєцова, начальника управління міжнародного співробітництва НКАУ Б.Атаманенка, повідомляє НКАУ.

Під час зустрічі було підписано Угоду між Урядом України та Європейським космічним агентством щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях.

Згідно з повноваженнями, наданими Кабінетом Міністрів України, від імені Уряду України згадану Угоду підписав Генеральний директор НКАУ Ю.Алексєєв. Згідно з повноваженнями, наданими Радою ЄКА, від імені ЄКА згадану Угоду підписав Генеральний директор ЄКА пан Ж.-Ж. Дорден.

Ця угода створює правові основи для розвитку співробітництва між українськими та європейськими підприємствами та компаніями в космічній сфері.

Підписання Угоди сприятиме всебічному розвитку довгострокового співробітництва і партнерства між Україною та Європейською стороною в космічній сфері та дасть можливість реалізувати спільні заходи та ініціативи, які мають взаємний інтерес для науково-технічної і промислово-інвестиційної діяльності, що відповідає інтересам обох сторін, ідеться в повідомленні.