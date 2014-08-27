Вчені попереджають південний захід США про можливість "суперзасухи"

До таких висновків прийшли американські кліматологи, автори статті в журналі Journal of Climate, повідомляє Лента.ру.

Катастрофічні пилові бурі, що спустошили захід США під час Великої депресії, тривали п'ять-шість років, але нова «суперзасуха» може зайняти цілі десятиліття, попереджають вчені. Результатом такого природного явища стане міграція населення в масштабах, небачених для США, вважає провідний автор статті Тобі Олт (Toby Ault). Владі західних і південно-західних штатів (Арізона, Вайомінг, Каліфорнії, Колорадо, Нью-Мексико) необхідно розробити заходи щодо пом'якшення негативних наслідків посухи, насамперед, в галузі водних ресурсів.

У інших регіонів США є привід для оптимізму: ризик посухи у штатах північно-заходу (Вашингтон, Монтана, Айдахо), в XXI столітті, навпаки, буде знижуватися.

Читайте такожМетеорологи пояснили зв'язок між рекордними холодами в США і теплою зимою в ЄвропіТривалі посухи не раз траплялися у світовій історії: Олт пише про без дощів 1995-2009 років в Австралії і про засухи, що призвели до голоду в африканських країнах у 1970-ті -1980-ті роки. В басейні річки Колорадо, судячи з даних дендрохронології, «суперзасуха» сталася в XII сторіччі.

Однак глобальне зростання температур і викиди парникових газів в атмосферу, швидше за все, зроблять посухи більш частими і суворими, ніж у минулому, вважають автори дослідження.