Кабмін хоче залучати європейські компанії до аукціону на 3G зв'язок в Україні

Уряд не допустить монополізації ринку 3G-зв’язку і в рамках продажу ліцензій на такий зв'язок намагатиметься провести відкритий конкурс за участю європейських компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Україна має розвивати свій ринок телекомунікацій, нарешті впустити на ринок компанії, які можуть запустити швидкісний Інтернет і дати нову якість послуг Інтернету в Україні, – сказав Яценюк. - Хочу заявити позицію уряду з цього питання: ми не допустимо монополії на ринку 3G, тому що вже зараз є монополія на ринку стільникового зв'язку, де Росія контролює весь мобільний зв'язок України. Моя позиція як прем'єр-міністра чітка: цього разу Росія не отримає монопольного права на всі ліцензії з телекомунікацій в Україні».

За словами Яценюка, «продаж ліцензій пройде виключно на публічному і прозорому конкурсі, а не під столом». «Головне - забезпечення конкуренції з установкою мінімальної ціни (за ліцензію - УНІАН), яка має бути обґрунтована. Це не 8 млн гривень, а це мільярди гривень», - сказав очільник уряду.

Він відзначив, що в уряді хочуть побачити серед учасників такого відкритого продажу європейські компанії.

«І для того, щоб демонополізувати цей ринок, я готовий розглянути можливість, щоб віддати одну з ліцензій, яку намагаються продати, за 1 гривню, щоб тут не було російської монополії, і щоб сюди прийшли справжні європейські компанії, які конкуруватимуть. Тому уряд ухвалив відповідне рішення, і сподіваюся, що відповідні національні регулятори на користь України реалізовуватимуть такі рішення», - резюмував Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Україна є єдиною країною в Європі, що не має повноцінного зв'язку третього покоління.

23 липня президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів за участю інших органів виконавчої влади до 15 серпня ухвалити низку заходів з конверсії радіочастотного ресурсу для впровадження в Україні технології третього покоління UMTS (3G). Разом з тим, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку і інформатизації (НКРЗІ), має до 30 жовтня провести конкурс на отримання операторами ліцензій для надання послуг зв'язку у стандарті 3G. Для того, щоб укластися у вказані часові рамки, НКРЗІ мала оголосити про конкурс за 60 днів до його проведення, тобто кінцевий термін закінчився ще на початку вересня.

На сьогодні в уряді тривають консультації із запуску зв'язку третього покоління в Україні.

На початку вересня в Кабміні відбулася нарада, на якій розглядалося рішення внести зміни в проект постанови №993, розроблений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку і інформатизації (НКРЗІ).

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Згідно з даними змінами, уряд пропонував видати цього року тільки одну ліцензію на радіочастотний ресурс із загальною шириною смуги 30 МГц вартістю 2 млрд грн. При цьому конверсію діапазону 60 МГц, що залишився, на якому раніше також планувалося запровадити 3G-зв’язок, провести за бюджетні кошти протягом наступних трьох років. Таким чином, пропонується повернутися до видачі інших ліцензій для двох операторів 4 2018 році.

Учасники ринку телекомунікацій виступили категорично проти видачі тільки однієї ліцензії, оскільки це, на їх думку, негативно вплине на поширення 3G-зв’язку в Україні і надходження інвестицій у галузь і країну. При цьому ціна на послуги з причини завищеної вартості ліцензії і монопольного становища переможця конкурсу може бути вищою, ніж вона могла бути за «конкурентної обстановки».