Шимків: в Україні вже до кінця року може з'явитися 3G-зв'язок

Упровадження технології зв'язку третього покоління 3G в Україні гальмувалося через бюрократичні процедури, заявив заступник глави Адміністрації президента, Дмитро Шимків, який відповідає за здійснення реформ в Україні.

Відповідно до повідомлення на сайті президента України, Шимків прогнозує, що якщо до кінця серпня Нацкомісія з регулювання зв'язку проведе конкурсні торги на отримання 3G-ліцензій, то українські оператори мобільного зв'язку вже до кінця нинішнього року зможуть упровадити в Україні зв'язок третього покоління.

«У разі проведення конкурсу з видачі ліцензій на 3G-частоти влітку українські оператори можуть почати впровадження в країні мобільного зв'язку третього покоління до кінця поточного року», - сказав він.

За словами Шимківа, впровадження 3G-зв‘язку надасть Україні низку економічних преференцій.

«Це дає наповнення до бюджету, гроші на потреби Міністерства оборони. Це також стимулює економіку, бо завжди є показники вкладання у ВВП швидкісного зв'язку. Також це - розвиток індустрії», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, найбільші оператори мобільного зв'язку пояснюють погіршення інвестиційної привабливості ринку телекомунікацій відсутністю в Україні технологій нового покоління 3G і 4G (LTE).

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку й інформатизації (НКРСІ), 8 липня ухвалила рішення до кінця липня розробити тендерні умови для проведення конкурсу на отримання операторами ліцензій для надання послуг зв'язку у стандарті 3G.

9 липня Президент України Петро Порошенко пообіцяв упровадити в Україні 3G і 4G-технології найближчим часом. За його словами, це має дати поштовх економічному розвиткові країни.

Після цього Шимків також заявив, що якщо в Україні буде створено ліцензійні умови, то через рік у нашій країні можуть з'явитися технології зв'язку стандарту 4G.