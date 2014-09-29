У Китаї частково заблокували Instagram і сервіс мікроблогів Weibo

Влада Китаю частково заблокувала сервіс Instagram і місцевий аналог Twitter - Weibo - через виступи жителів Гонконгу, що тривають другу добу. З вечора 28 вересня користувачі можуть зайти на свої сторінки, проте розмістити фотографії та оновити стрічку новин їм не вдається. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

За день до цього користувачі викладали в мережу фотографії і повідомлення про перебіг акції протесту. Зокрема, про те, що поліцейські застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ. Повідомлення відзначали хештегом #occupycentral. Пізніше він був внесений у чорний список.

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За час протестів було заарештовано понад 70 осіб у віці від 16 до 58 років. Загальна кількість потерпілих не уточнюється.

26 вересня на вулиці Гонконгу вийшли близько 80 тисяч чоловік. Вони відстоюють право самостійно обирати місцеву владу. Пекін погодився піти на поступки і пообіцяв Гонконгу надати таку можливість в 2017 році. Однак висунув умову, що всіх кандидатів, за яких жителі Гонконгу зможуть віддати свої голоси, будуть попередньо схвалені виборцями з Китаю. У Гонконзі з такими умовами не згодні, вимагаючи повної демократизації голосування.