Іранський суд постановив заблокувати Instagram - ЗМІ
14:53, 23 травня 2014Наука та IT
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Таким чином влада Ірану хоче забезпечити недоторканність особистого життя своїх громадян.
Іранський суд постановив заблокувати Instagram / play.google.com
Суд Ірануухвалив заблокувати на території країни соціальну мережу Instagram. Про це в п'ятницю, 23 травня, повідомляє Lenta.ru з посиланням на іранське агентство Mehr News.
Постанову було винесено для забезпечення недоторканності особистого життя громадян. Тим не менш, остаточне рішення має прийняти міністерство зв'язку. Доступ до додатка на даний момент залишається відкритим.
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У травні з'явилися повідомлення про блокування іншої інтернет програми - популярного месенджера WhatsApp. Однак незабаром офіційний Тегеран спростував цю інформацію.
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