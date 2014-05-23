Іранський суд постановив заблокувати Instagram - ЗМІ

Суд Ірануухвалив заблокувати на території країни соціальну мережу Instagram. Про це в п'ятницю, 23 травня, повідомляє Lenta.ru з посиланням на іранське агентство Mehr News.

Постанову було винесено для забезпечення недоторканності особистого життя громадян. Тим не менш, остаточне рішення має прийняти міністерство зв'язку. Доступ до додатка на даний момент залишається відкритим.

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У травні з'явилися повідомлення про блокування іншої інтернет програми - популярного месенджера WhatsApp. Однак незабаром офіційний Тегеран спростував цю інформацію.