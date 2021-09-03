Компанія поки не запускатиме функцію сканування контенту на своїх пристроях.

Apple оголосила, що поки не запускатиме функцію перевірки фотографій користувачів на наявність забороненого контенту.

В електронному листі, отриманому AppleInsider, компанія повідомляє, що ухвалила рішення відкласти нововведення після реакції громадськості.

"Минулого місяця ми оголосили про плани щодо запуску функцій, призначених для захисту дітей від переслідувачів, які використовують засоби комунікації для їх вербування та експлуатації, а також для обмеження розповсюдження матеріалів із сексуальним насильством над дітьми. Ґрунтуючись на відгуках клієнтів, правозахисних груп, дослідників та інших осіб, ми вирішили приділити додатковий час найближчими місяцями, щоб зібрати інформацію і внести поліпшення, перш ніж випускати ці критично важливі функції щодо забезпечення безпеки дітей", - йдеться в повідомленні компанії.

При цьому жодних подробиць про те, які консультації будуть проведені, в Apple не розкрили.

Плани Apple щодо сканування пристроїв користувачів

У серпні стало відомо, що Apple має намір запровадити систему сканування фотографій на пристроях користувачів.

Читайте такожApple шпигує за користувачами: Сноуден розкрив секрет компаніїТак уже з осені 2021 року нова функція мала розмивати відверті фото в iMessage на пристроях, якими користуються діти до 12 років, перевіряти знімки у хмарі iCloud на наявність порнографічного контенту і давати поради з безпеки в Siri.

Однак після оприлюднення цієї інформації компанія зіткнулася з критикою. Журналісти, експерти та громадськість звинуватили Apple в порушенні приватності.

Голова Комітету з цифрових технологій парламенту Німеччини Мануель Хоферлін написав листа гендиректору Apple Тіму Куку, в якому закликав компанію відмовитися від планів сканувати таким чином пристрої користувачів. На думку Хоферліна, програма сканування стане "найбільшою зброєю стеження в історії".

Автор: Катерина Комолова