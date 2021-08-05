Компанія таким чином хоче захистити дітей від насильства.

Компанія Apple має намір посилити контроль над користувачами. Планується впровадження системи сканування фотографій, які зберігаються в смартфоні.

Про це пише видання 9to5mac.com.

Систему планують впровадити для захисту дітей. За допомогою алгоритму хешування в смартфоні будуть шукати зображення, які могли б свідчити про жорстоке поводження з дітьми, а саме сексуального насильства.

В процесі сканування система буде порівнювати фото на смартфоні із зображеннями незаконного змісту. Імовірно, в разі виявлення подібних зображень, в роботу включиться адміністратор.

Читайте також"Лопаються без причини": власники нових MacBook масово скаржаться на тріщини в екранахАлгоритм хешування використовується в хмарному сховищі iCloud при вивантаженні фото. Він дозволяє Apple Photo розпізнавати об'єкти.

Водночас експерт з питань криптографії та безпеки Метью Грін зазначив, що такі алгоритми недосконалі й можуть давати помилковий результат. Також є небезпека в тому, якщо подібну функцію змушує впроваджувати влада, то це може призвести до боротьби з інодумцями.

Крім того, Грін вказав, що впровадження системи "локального огляду" може означати, що надалі на серверах Apple може з'явитися наскрізне шифрування, якого зараз немає. Всі дані зберігаються на серверах компанії в зашифрованому вигляді, але ключі шифрування також у компанії, тому при необхідності дані можуть бути розкриті, наприклад, якщо того потребують правоохоронні органи.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія Apple готова розширювати сферу використання функції Face ID. Корпорація планує впроваджувати розпізнавання обличчя практично у всю свою техніку.

Автор: Анастасія Горбачова