Небесні тіла пройдуть найближчі точки від нашої планети 18 грудня.

До землі наближаються два астероїди, розмір одного з них можна порівняти з розмірами авіалайнера.

Читайте такожКитайський апарат успішно доставивши на Землю місячний грунт (відео)Про це свідчать дані NASA.

Зазначається, що розрахунковий діаметр більшого небесного тіла становить від 26 до 52 метрів. Його швидкість - близько 7,65 кілометра в секунду.

Найближча точка траєкторії польоту до землі буде знаходитися на відстані 6,97 млн кілометрів. Астероїд пройде її 18 грудня.

Діаметр другого астероїда - приблизно від 5,3 до 12 метрів. Максимальна точка, на якій він може зблизитися з нашою планетою, складе приблизно 791 тисячу кілометрів.

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Автор: УНІАН