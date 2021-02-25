У список заблокованих сайтів також потрапили From-ua, Novostiua.org, "Захід медіа" та Infopressa.

Голосіївський районний суд постановив заблокувати в Україні 426 сайтів, серед яких, зокрема, російські та українські засоби масової інформації.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Суд наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів інтернету при використанні 426 сайтів. Серед них: From-ua, російський РБК, Novostiua.org, "Захід медіа", Infopressa, LiveJournal, сервіс Telegram-статистики TGStat, а також GitHub Gist, Cryptowiki та інші.

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Рішення прийнято за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.

Постанова підлягає негайному виконанню, проте протягом 5 днів вона може бути оскаржена до Київського апеляційного суду.

Блокування політичних Telegram-каналів в Україні та їх причетність до спецслужб Росії

23 лютого Київський районний суд Харкова ухвалив заблокувати низку Telegram-каналів, які раніше Служба безпеки України викрила на підривній діяльності.

Рішення стосується наступних Telegram-каналів: "Резидент", "Легітимний", "Картель", "Пліткарка". Нацкомісію просять зобов'язати інтернет-провайдерів закрити доступ до цих ресурсів.

1 лютого стало відомо, що кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення російських спецслужб. Зокрема, вела низку регіональних та всеукраїнських Telegram-каналів.

За даними СБУ, агентурна мережа створена так званим 85 головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ. До її складу входили жителі Харкова та Одеси, активісти так званої "російської весни". Зараз вони "базуються" на території підконтрольної Росії "ПМР" – Придністровської Молдавської Республіки в Тирасполі.

Встановлено, що "головним менеджером" агентурної мережі є одесит, один з організаторів Одеського "Антимайдану". Наразі його розшукують за кількома статтями Кримінального кодексу України.

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Автор: Денис Прядко