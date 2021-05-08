Програма використовує ті ж прийоми для маніпуляції відео, які лежать в основі діпфейків.

Британська компанія Flawless випустила програму TrueSync, яка за допомогою машинного навчання синхронізує дубляж із мімікою акторів.

Про це пише Gizmodo.

Програмний пакет TrueSync за допомогою нейромереж обробляє міміку акторів у фільмах таким чином, якщо б вони говорили іншою мовою. Так ця технологія дозволяє створити враження, що актори дійсно говорять мовою дубляжу.

Нейромережі самі проаналізують міміку акторів і підлаштують під дубляж, замінивши їх обличчя на діпфейк. Програма враховує особливості міміки акторів, рухи рота і губ, за рахунок чого створюється ілюзія, що артист дійсно говорить ті чи інші слова.

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Автор: Олег Давигора