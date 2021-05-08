Британська компанія Flawless випустила програму TrueSync, яка за допомогою машинного навчання синхронізує дубляж із мімікою акторів.
Про це пише Gizmodo.
Програмний пакет TrueSync за допомогою нейромереж обробляє міміку акторів у фільмах таким чином, якщо б вони говорили іншою мовою. Так ця технологія дозволяє створити враження, що актори дійсно говорять мовою дубляжу.
Нейромережі самі проаналізують міміку акторів і підлаштують під дубляж, замінивши їх обличчя на діпфейк. Програма враховує особливості міміки акторів, рухи рота і губ, за рахунок чого створюється ілюзія, що артист дійсно говорить ті чи інші слова.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Facebook почне боротися з діпфейками
- Технологію "deep fake" відкрито використовували у виборчій кампанії (відео)
- Канадський режисер вставив в око камеру, щоб записувати ролики (фото)
- Netflix запустив "кіносеріальний" аналог TikTok
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram