Програма за допомогою нейромереж обробляє міміку акторів у фільмах

Британська компанія Flawless випустила програму TrueSync, яка за допомогою машинного навчання синхронізує дубляж із мімікою акторів.

Про це пише Gizmodo.

Програмний пакет TrueSync за допомогою нейромереж обробляє міміку акторів у фільмах таким чином, якщо б вони говорили іншою мовою. Так ця технологія дозволяє створити враження, що актори дійсно говорять мовою дубляжу.

Нейромережі самі проаналізують міміку акторів і підлаштують під дубляж, замінивши їх обличчя на діпфейк. Програма враховує особливості міміки акторів, рухи рота і губ, за рахунок чого створюється ілюзія, що артист дійсно говорить ті чи інші слова.

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Автор: Олег Давигора